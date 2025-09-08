До 826 гривен: кто из украинских пенсионеров получит дополнительные ежемесячные выплаты

В 2025 году украинские пенсионеры, у которых есть особые заслуги перед государством, смогут ежемесячно получать дополнительную выплату к своей пенсии. Такое право предусмотрено законом " О пенсиях за особые заслуги перед Украиной ".

Размер надбавки составит от 23% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в денежном выражении составляет примерно 543–826 гривен в месяц. Если пенсионер имеет право на несколько видов доплат, то начисляется только самая большая из них. Об этом пишет Новости. Live.

Дополнительную выплату могут получить ветераны войны, отмеченные орденами за мужество в защите Украины, граждане, награжденные государственными отличиями или званием "Заслуженный", космонавты, которые совершали выход в открытый космос или участвовали в экспериментальных полетах, а также спортсмены, становившиеся чемпионами или рекордсменами на европейском.

Чтобы оформить доплату, следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины лично или через электронный кабинет, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на выплату — награды, удостоверения, дипломы или справки.

В случае смерти пенсионера, имевшего право на такую надбавку, часть выплаты может быть передана его родственникам. В таком случае они получают от 70% до 90% суммы, которую получал усопший.

