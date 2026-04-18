Доплата за внуков: как получить пенсионеру

Украинские пенсионеры могут получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен за каждого ребенка или внука, которых они содержат, при условии, что сами не работают. Такую выплату назначает Пенсионный фонд Украины, однако она может быть прекращена, если меняются обстоятельства, например, трудоустройство пенсионера или достижение ребенком совершеннолетия.

Об этом говорится в пункте 3 постановления Кабинета Министров Украины "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". В то же время, право на такую надбавку имеют не все пенсионеры, а только те, кто отвечает определенным критериям.

Кто имеет право на доплату

Государство установило четкие условия для получения этой выплаты. Прибавка назначается, если пенсионер:

не осуществляет трудовую деятельность;

фактически удерживает ребенка или внука в возрасте до 18 лет;

не получает этого ребенка других государственных выплат или пенсий.

Важно, что доплата предусмотрена как за родных детей, так и за внуков, если они находятся на иждивении пенсионера. Размер выплаты фиксированный – 150 гривен в месяц за каждого ребенка.

Хотя сумма невелика, она начисляется ежемесячно и может частично компенсировать затраты на базовые потребности ребенка, в частности питания.

Как оформить выплату

Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства и представить пакет документов:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие факт содержания.

После проверки данных Пенсионный фонд принимает решение о назначении доплаты.

Когда выплату могут прекратить

Прибавка не является постоянной и отменяется при изменении условий ее назначения. В частности, выплата прекращается, если:

ребенку исполняется 18 лет;

пенсионер трудоустраивается;

получатель начинает предпринимательскую деятельность;

на ребенка назначают другие социальные выплаты.

В таких случаях пенсионер обязан сообщить Пенсионному фонду об изменениях во избежание переплат. Доплата является частью государственной поддержки семей, в которых пенсионеры фактически выполняют функции опекунов.

