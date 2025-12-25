Дроны атаковали Краснодарский край России: есть повреждения в порту (фото)

В ночь на 25 декабря беспилотники нанесли удар по порту в городе Темрюк Краснодарского края РФ. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на объектах с нефтепродуктами — загорелись два резервуара, а огонь распространился на площадь около 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своих официальных соцсетях. В заявлении отмечается, что возгорание явилось следствием атаки дронов по портовой инфраструктуре.

Для ликвидации пожара привлекли значительные силы: на месте работают около 70 человек и 18 единиц специальной техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Работы по тушению продолжаются.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

