Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России: дым виден на десятки километров (фото, видео)

В ночь на 12 марта в одном из районов Краснодарского края России произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Огонь охватил около 150 квадратных метров территории.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, а также российский паблик Astra. По информации местных властей, возгорание на территории объекта якобы возникло из-за падения обломков беспилотника. В сообщении оперштаба отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 83 спасателя и 26 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

По данным анализа видео, распространяемых очевидцами, огонь возник в резервуарах местной нефтебазы. Речь идет об объекте, принадлежащем предприятию Тихорецк-Нефть.

Эта нефтебаза входит в состав Тихорецкого нефтяного узла – одного из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Объект расположен в Тихорецком районе и используется как большой терминал для хранения и перевалки нефти.

Предприятие управляется компанией "Тихорец-Нефть", которая входит в структуру российского трубопроводного оператора Транснефть.

