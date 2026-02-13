Дроны атаковали российскую Волгоградскую область: пылал пожар на территории промышленных предприятий (фото, видео)

В ночь на 13 февраля в Волгоградской области зафиксировали падение обломков беспилотников на территории нескольких промышленных объектов. В течение нескольких часов в регионе работали силы противовоздушной обороны. После полуночи жители разных районов сообщали о серии взрывов.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы ASTRA и Exilenova+, а также губернатор региона Андрей Бочаров. По словам главы области, обломки сбитых дронов упали на территории промышленных предприятий в городе и области.

В одном из жилых кварталов обломки беспилотника упали на парковку рядом с девятиэтажным домом. Очевидцы информируют о сильном пожаре, вспыхнувшем на месте падения.

На фоне ночной атаки в аэропорту Волгограда еще с вечера 12 февраля были введены ограничения на выполнение рейсов.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

