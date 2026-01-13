Дворняги vs породистые: кто имеет высший интеллект

Многие убеждены, что только породистые собаки могут быть здоровыми, умными и хорошо воспитанными. В то же время метисы часто недооценивают, хотя они нередко живут дольше и не уступают в обучаемой способности. Чтобы выяснить, действительно ли дворняги имеют преимущества над породистыми животными, и как порода влияет на здоровье и интеллект, мы обратились к специалисту.

Действительно ли дворняги здоровее

Как объяснила ветеринарный врач Елизавета Бабий, собак без четко определенной породы или потомков нескольких пород называют метисами. Одновременно утверждать, что они здоровее породистых, не совсем корректно. Проблемы со здоровьем могут возникать и у метисов, и у чистопородных животных.

Разница состоит в том, что у породистых собак значительно легче предусмотреть возможные заболевания, ведь многие из них характерны для конкретной породы. В случае с метисами прогнозировать риски сложнее. Например, щенки, рожденные от домашних собак и выращенные в семье, обычно крепкие и редко испытывают серьезные проблемы. А вот животные, взятые с улицы, чаще сталкиваются с вирусными заболеваниями, паразитами и осложнениями, связанными с условиями жизни.

В то же время ответственные заводчики породистых собак обычно предупреждают будущих владельцев о типичных для породы рисках и особенностях ухода.

Почему породистые собаки чаще болеют

По словам ветеринарной службы, селекция часто сосредоточена на закреплении определенных внешних признаков. Для этого отбирают животных с наиболее выраженными чертами и скрещиваю их между собой. В результате нередко возникает близкородственное разведение, что повышает риск передачи наследственных болезней.

Из-за такой практики у породистых собак чаще случаются генетические проблемы, которые влияют не только на внешность, но и общее состояние здоровья. Именно поэтому метисы, в которых постоянно смешивается разная генетика, нередко имеют более крепкий и более обновленный генотип. Это положительно сказывается и на продолжительности жизни – в среднем метисы живут немного дольше породистых собак.

Какая собака лучше для жизни в квартире

Потребность в физической активности зависит не столько от наличия породы, сколько от конкретного характера и генетических особенностей животного. Ошибочно считать, что большие собаки всегда активнее маленьких. Некоторые мелкие породы, такие как джек-рассел-терьеры, могут потребовать гораздо больше движения, чем спокойные большие собаки.

То же касается и метисов: среди них есть как уравновешенные, так и чрезвычайно энергичные животные. Например, ругательства или хаски физиологически нуждаются в больших ежедневных нагрузках, и содержание таких собак в квартире без активных прогулок может оказаться проблемным. Поэтому при выборе собаки важно учитывать не только размер и породу, но характер и потребности конкретного животного.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Поддаются ли дворняги дрессировке

Распространено мнение, что дворняги умнее, особенно если они жили на улице и вынуждены были приспосабливаться к сложным условиям. Однако, по словам ветеринарки, нет прямой зависимости между породой и уровнем интеллекта.

Все зависит от конкретной собаки, ее памяти, темперамента и мотивации. Некоторые животные со средним уровнем интеллекта прекрасно учатся благодаря любви к лакомству, тогда как служебные породы имеют генетически закрепленные навыки, облегчающие дрессировку. Часть инстинктов, например, охранных, невозможно научить — они заложены природой.

Преданность и любовь не зависят от породы

По мнению специалиста, преданность собаки формируется не родословной, а жизненным опытом. Она приводит примеры, когда породистых собак после начала войны оставляли на произвол судьбы, но, попав в новые семьи, эти животные проявляли такую же любовь и верность, как и метисы.

По словам ветеринарки, не стоит бояться брать собаку из приюта. Породистый пес или метис — не имеет значения. Все они способны любить, быть преданными и защищать своего хозяина. Настоящая привязанность измеряется не родословной, а сердцем.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!