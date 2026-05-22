Единовременное пособие при выходе на пенсию: кто имеет право
Украинцы и дальше получают пенсии и социальные выплаты. В то же время, отдельные категории граждан при оформлении пенсии могут рассчитывать на единовременную денежную помощь.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области объяснили, кто имеет право на такую выплату.
Кто может получить единовременную помощь при выходе на пенсию В Пенсионном фонде отметили, что согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" единовременная денежная помощь предусмотрена для работников образования, медицины и сферы социальной защиты населения.
Для получения выплаты необходимо одновременно выполнить несколько условий:
— к моменту достижения пенсионного возраста человек должен работать в государственном или коммунальном учреждении;
— должность должна входить в Перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабмина №909 от 4 ноября 1993 года;
— необходимо иметь достаточный страховой стаж работы в таких должностях: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
— до обращения за пенсией лицо не должно получать ни одного вида пенсионных выплат.
В ПФУ уточнили, что при соблюдении всех указанных требований единовременное пособие назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
