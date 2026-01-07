Эксперты назвали топ самых 'умных' автомобилей

Мир автопрома знает немало моделей, вошедших в историю благодаря сложнейшей инженерии и смелым технологическим решениям. Эксперты проанализировали автомобили, в которых конструкторы пытались соединить максимум инноваций в одном проекте, сделав их подлинными техническими шедеврами.

Об этом пишет SlashGear.

Mazda 626 с системой 4WS

Одна из наиболее инженерно-сложных версий Mazda 626 образца 1988 года получила систему управления всеми четырьмя колесами. Комплекс 4WS объединял механические, гидравлические и электронные элементы. Управление осуществлялось с помощью отдельного блока и датчиков скорости, корректировавших поворот задних колес в зависимости от темпа движения, а не от положения руля. Система позволяла задним колесам возвращаться до пяти градусов, что повышало маневренность на малых скоростях и стабильность на больших. По сравнению с аналогичными решениями конкурентов того времени разработка Mazda считалась одной из самых сложных.

Volkswagen Phaeton

Флагманский седан Volkswagen создавали с очень жесткими техническими требованиями. Автомобиль должен был непрерывно двигаться со скоростью 250 км/ч в сутки при температуре воздуха 49 градусов, сохраняя в салоне комфортные 21 градус. В стандартном исполнении модель получила полный привод, двигатель V8, а также опционный силовой агрегат W12, способный разогнать машину почти до 300 км/ч. Разработка обошлась концерну примерно в 1,4 миллиарда долларов, а сборка производилась вручную на заводе Transparent Factory в Германии. В процессе создания Phaeton инженеры Volkswagen запатентовали около ста новых решений.

Lamborghini LM002

Массивный внедорожник Lamborghini LM002 весом более трех тонн оснащался атмосферным пятилитровым V12 от Countach с шестью карбюраторами Weber, специально адаптировавшимися для эксплуатации на бездорожье. Полноприводная трансмиссия с тремя блокировочными дифференциалами позволяла автомобилю уверенно двигаться по сложным маршрутам, в то же время на асфальте он мог разгоняться до 201 км/ч. Конструкция шасси базировалась на трубчатой стальной раме с композитными кузовными панелями. Передние колеса получили мощный тормоз с двойными суппортами, тогда как сзади применили барабанную систему.

Mercedes-Benz S600 (W220)

Флагманское S-Class поколение W220 в начале 2000-х годов стало настоящей витриной технологий бренда. Автомобиль оснащался 5,8-литровым V12, гидравлической системой активного контроля кузова Active Body Control, пневматической подвеской Airmatic и адаптивными амортизаторами с электронным управлением. Именно эта модель первой в линейке S-Class получила полный привод, систему безключевого запуска двигателя и адаптивный круиз-контроль. В ходе разработки инженеры Mercedes-Benz оформили более 340 патентов, а электронная архитектура автомобиля состояла из 40 блоков управления, соединенных оптоволоконными каналами.

Nissan GT-R

Спортивный Nissan GT-R выпускался почти два десятилетия и стал известен благодаря уникальной технической концепции. Модель получила новую платформу с независимой трансмиссией и полным приводом, в которой применили необычную для серийных авто конфигурацию карданных валов из карбона. Система полного привода ATTESSA-ETS совмещала электронные сенсоры с гидравлическими муфтами для точного распределения крутящего момента между осями. При разгоне угол наклона коленчатого вала изменялся в пределах от нуля до одного градуса, что уменьшало потери мощности. Кузов и подвеску собирали на специальном стапеле по принципам, заимствованным из автоспорта.

