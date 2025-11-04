Готовьте кошельки: на какие продукты вскоре вырастут цены

В Украине снова наблюдается рост цен на продукты. Более дорогими стали яйца, молочные товары и мясо, однако часть овощей стоит дешевле благодаря хорошему урожаю.

Впереди зимние праздники, которые традиционно могут вызвать очередной скачок стоимости продуктов. Об этом сообщает РБК.

Как объясняет аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, стоимость продуктов в регионах может несколько отличаться, но разница в целом невелика. В местах с большим урожаем цены ниже, однако это практически не касается магазинной молочной и мясной продукции.

Формирование цен зависит от нескольких факторов: инфляции, логистики, стоимости электроэнергии, курсовых колебаний и рентабельности производства. Для скоропортящихся товаров ключевую роль играет логистика, в то время как на овощи влияет стоимость хранения. Импорт зависит от ситуации в странах-поставщиках и денежных колебаний.

В ближайшее время могут подорожать сезонные овощи, ведь сейчас они продаются по минимальным ценам. Также до конца года ожидается рост стоимости молочной продукции из-за сезонного сокращения надоев. В преддверии зимних праздников традиционно повышается спрос на мясо, что тоже может привести к удорожанию.

Несмотря на общий тренд, борщовый набор этой осенью остается дешевле, чем в прошлом. На это повлияла погода и хороший урожай. Картофель сейчас стоит в среднем 10–12 гривен за килограмм, но с наступлением холодов его цена может вырасти. Капуста держится на уровне 9-11 гривен. Морковь продается примерно по 9–10 гривен, свекла – 8–10 гривен. Лишь лук демонстрирует тенденцию к удорожанию и сейчас стоит 7–13 гривен за килограмм; Зимой ее цена может подняться еще немного.

Другую тенденцию показывают тепличные овощи. Помидоры в октябре существенно подорожали – их цена достигла 90–100 гривен за килограмм. Огурцы выросли в цене еще быстрее и стоят 90–110 гривен. Причина - завершение сезона открытого грунта и замедление созревания в теплицах из-за холода.

Мясной рынок временно стабилизировался. Говядина стоит 350–400 грн/кг, свинина – 260–350 грн/кг, куриное филе – примерно 230–245 грн/кг. Впрочем, из-за сокращения поголовья скота и птиц, рост цен на корма и энергоносители мясо уже существенно подорожало по сравнению с прошлым годом. К праздникам возможен новый небольшой скачок цен.

Молочные продукты за год выросли в цене на 15–25%. Молоко сейчас стоит 52–60 грн за литр, сметана – 48–55 грн за банку, масло – 100–120 грн за пачку. Падение поголовья коров и сокращение надоев удорожают неизбежным, и осенью ожидается дополнительный прирост на 4–5%.

Яйца традиционно дорожают осенью. Сейчас десяток стоит в среднем 73-78 гривен, и цена еще не достигла своего пика, ведь впереди холодный период и снижение яйценоскости.

Яблоки после рекордного подорожания летом постепенно подешевели. Причиной роста стоимости были весенние заморозки, которые снизили урожай. В настоящее время осенние сорта можно найти по 20–30 гривен за килограмм, а средние цены держатся в пределах 45–60 гривен. Зимой ожидается постепенный рост стоимости из-за затрат на хранение, но дефицита не прогнозируют.

Сезон цитрусовых уже стартовал. Мандарины продаются по 80–100 гривен, хурма – в том же ценовом диапазоне. Импорт в этом году ожидается достаточным, так что существенного подорожания не прогнозируют — только стандартные сезонные колебания.

