Хорошо держат цену: топ автомобилей, которые могут стать выгодной инвестицией

В условиях экономической нестабильности украинские водители все чаще выбирают автомобили, сохраняющие высокую рыночную стоимость. Такие машины становятся не только средством передвижения, но и выгодной инвестицией, ведь позволяют минимизировать потери при перепродаже.

О наименее обесценивающихся и подходящих моделях тем, кто хочет надежное авто без финансовых рисков пишет РБК-Украина.

Авто, которые долго держат цену

На вторичном рынке есть ряд машин, даже после многих лет эксплуатации остающихся ликвидными. Это особенно важно для водителей, которые планируют сменить авто и рассчитывают использовать средства от продажи старика для покупки следующего.

Ниже пятерка моделей, которые, по оценкам экспертов, лучше всего будут сохранять цену в 2025 году.

ТОП-5 подержанных авто со стабильной стоимостью Skoda Octavia A5/A7

Octavia – одна из самых популярных моделей в Украине. Она отличается практичностью, надежностью, доступным обслуживанием и широким выбором силовых агрегатов, особенно дизельных 1.6 и 2.0 TDI. Даже 10-летние авто остаются желанными на рынке, и спрос на них не снижается.

Модель массово покупают новой, поэтому на рынке многие свежие экземпляры в хорошем состоянии — и даже при большом предложении цены остаются высокими.

Toyota Land Cruiser (100/200)

Этот культовый внедорожник давно ассоциируется с долговечностью и надежностью. Даже автомобили в возрасте 15–20 лет все еще продаются за 30–50 тысяч долларов.

Land Cruiser ценят выносливые двигатели, проходимость, престиж и невероятный ресурс. Даже после нескольких владельцев, модель сохраняет высокую стоимость и охотно покупается на вторичном рынке.

Volkswagen Golf (Mk6/Mk7)

Golf – настоящая классика для украинских водителей. Прочный кузов, выносливая подвеска, экономичные и живущие двигатели делают его универсальным выбором.

Особенно ценятся дизельные версии с механической коробкой — даже с пробегом в 200–300 тыс. км они продаются без потери в стоимости.

Honda CR-V (III–IV поколение)

CR-V уже многие годы остается выгодной покупкой для тех, кто ценит японскую надежность. Атмосферные бензиновые двигатели (2.0 и 2.4 л) очень неприхотливы, а модель славится комфортом и выносливостью.

Автомобили 2007-2013 годов до сих пор уверенно продаются в пределах 10-14 тысяч долларов, что говорит о сильной репутации модели.

Mazda CX-5 (I–II поколение)

Стильный и надежный кроссовер из среднего класса, все чаще воспринимаемый как бюджетный премиум. Модель обладает качественной конструкцией, долговечными агрегатами и адекватными затратами на сервис.

На рынке много предложений, ведь модель хорошо продавалась новой. Автомобили в возрасте 5–7 лет обычно стоят 15–20 тысяч долларов, а даже более старые редко падают ниже 10 тысяч.

Почему эти модели медленно обесцениваются?

Причины достаточно прагматические:

большой спрос и распространенность моделей в Украине;

высокая надежность и долговечность;

крепкие кузова и ресурсоемкие агрегаты;

доступное и понятное обслуживание;

сильная репутация среди водителей

Поскольку украинский авторынок в основном ориентируется на подержанные автомобили, такие характеристики становятся решающими.

Положительный момент заключается в том, что именно благодаря вторичке покупатели могут позволить себе надежные и хорошо оснащенные модели, которые в новом состоянии были бы гораздо дороже.

Самое важное при выборе авто

Выбирая подержанную машину, следует обращать внимание не только на бренд и репутацию модели, но прежде всего на техническое состояние конкретного экземпляра. Даже самая надежная модель может потерять цену, если находится в уставшем состоянии после высоких пробегов или некачественного обслуживания.

