Идеальный розовый цвет без красителей: как покрасить яйца на Пасху свеклой

Розовые пасхальные яйца к Пасхе легко приготовить в домашних условиях без использования искусственных красителей — для этого понадобится обычная свекла и несколько простых ингредиентов. Чтобы получить нежный природный оттенок, достаточно подготовить 6–8 белых яиц, 2–3 свеклы и немного уксуса.

Сначала нужно хорошо вымыть яйца, отварить до готовности, высушить и дать им остыть.

Сырую свеклу следует натереть на мелкой терке, добавить уксус и тщательно перемешать. В эту смесь помещают яйца, оборачивая каждое свекольной массой для равномерного окрашивания.

Время выдержки зависит от желаемого цвета: примерно 30–40 минут дадут нежно-розовый оттенок, а если оставить яйца на ночь – цвет станет насыщеннее. После этого их нужно осторожно очистить от свеклы и вытереть салфеткой.

По желанию готовые пасхальные яйца можно дополнительно украсить, например, добавив декоративные элементы.

