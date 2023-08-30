Исследователь языка объяснил, как правильно перевести на украинский "у черта на куличках"
В разговорной речи часто можно услышать фразу "у черта на куличках". Так говорят, когда хотят отметить, что что-то расположено очень далеко.
Но такое выражение в украинском языке неправильно. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".
"У черта на куличках". Что значит это название? И вообще – что такое "кулички"? Разворачиваю словарь – нет такого слова. Почему? Да потому что это дословно переведенный русский фразеологизм, значение которого – "очень далеко", – объяснил языковед.
Читайте также: Как по-украински перевести "горящая путевка": объяснение от Авраменко
Авраменко отметил, что в украинском языке русский фразеологизм имеет сразу ряд соответствий. В частности, это:
- у чорта на болоті,
- за тридев’ять земель,
- на краю світу,
- у тридесятому царстві,
- куди ворон і кісток не донесе,
- де Макар телят пасе,
- де волам роги правлять, а кіз кують підковами.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!