Дослідник мови пояснив, як правильно перекласти українською "у черта на куличках"
У розмовній мові часто можна почути фразу "у чорта на куличках". Так кажуть, коли хочуть наголосити, що щось розташоване дуже далеко.
Але такий вислів в українській мові неправильний. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".
"У чорта на куличках". Що означає ця назва. І взагалі – що таке "кулички"? Розгортаю словник – немає такого слова. Чому? Та тому що це дослівно перекладений російський фразеологізм, значення якого – "дуже далеко", – пояснив мовознавець.
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Авраменко зазначив, що в українській мові російський фразеологізм має одразу низку відповідників. Зокрема, це:
- у чорта на болоті,
- за тридев’ять земель,
- на краю світу,
- у тридесятому царстві,
- куди ворон і кісток не донесе,
- де Макар телят пасе,
- де волам роги правлять, а кіз кують підковами.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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