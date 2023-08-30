Дослідник мови пояснив, як правильно перекласти українською 'у черта на куличках'

У розмовній мові часто можна почути фразу "у чорта на куличках". Так кажуть, коли хочуть наголосити, що щось розташоване дуже далеко.

Але такий вислів в українській мові неправильний. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"У чорта на куличках". Що означає ця назва. І взагалі – що таке "кулички"? Розгортаю словник – немає такого слова. Чому? Та тому що це дослівно перекладений російський фразеологізм, значення якого – "дуже далеко", – пояснив мовознавець.

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Авраменко зазначив, що в українській мові російський фразеологізм має одразу низку відповідників. Зокрема, це:

у чорта на болоті,

за тридев’ять земель,

на краю світу,

у тридесятому царстві,

куди ворон і кісток не донесе,

де Макар телят пасе,

де волам роги правлять, а кіз кують підковами.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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