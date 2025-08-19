Українська
Как докупить страховой стаж к пенсии: объяснение ПФУ

Минимальный платеж за месяц должен составлять не менее двойную сумму минимального страхового взноса

Если человеку не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, его можно "докупить". Для этого нужно обратиться в налоговую и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Стаж можно оплатить единовременно, внеся всю сумму единого взноса за нужный период. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Волынской области.

Минимальный платеж за месяц должен составлять не менее двойную сумму минимального страхового взноса. Оплата производится в течение 10 дней после подписания договора. Если же соглашение заключено на год или дольше, есть возможность платить взносы постепенно, но не менее 1760 гривен ежемесячно.

В то же время, есть определенные ограничения. Невозможно докупить стаж за периоды до 2004 года. Оплатить можно только в те месяцы, когда человек не работал официально и не был зарегистрирован как ФЛП. Также не подлежат оплате периоды, когда граждане имели льготы по уплате единого взноса, но не воспользовались ими.

Такой механизм позволяет компенсировать недостающие годы и получить право на назначение пенсии.

