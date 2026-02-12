Как проверить стаж онлайн через Дию за 5 минут

Украинцы имеют возможность узнать свой страховой и трудовой стаж онлайн — без личного обращения в Пенсионный фонд. Для этого достаточно воспользоваться приложением или порталом "Действие", где информация автоматически подтягивается из государственных реестров и предоставляется бесплатно.

Получение справки занимает всего несколько минут и пригодится как готовящимся к выходу на пенсию, так и гражданам, которым нужно подтвердить стаж для оформления социальных выплат. Об этом пишет kremen.today.

Через Дтю можно заказать официальные справки форм ОК-5 и ОК-7. Они содержат данные о страховом стаже и доходах, с которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Такие документы используются для назначения пенсии, начисления больничных, пособия по безработице и других видов государственной поддержки. Справка ОК-5 отображает информацию с 2000 года о заработке, страховом стаже и уплате взносов и чаще всего необходима для пенсионных расчетов. ОК-7 охватывает данные с 2011 года, в частности, о зарплате, с которой уплачивался единый социальный взнос, и также подтверждает страховой стаж для социальных выплат.

Чтобы получить документ в приложении "Дия", необходимо авторизироваться, перейти в раздел "Справки", выбрать необходимую форму и отправить запрос. Система формирует справку автоматически, и обычно она становится доступна для просмотра или загрузки уже через несколько минут. На портале "Дия" процедура аналогична, однако вход осуществляется через BankID, электронную подпись или "Дия. Подпись". После авторизации перейдите в раздел "Пенсии, льготы и помощь", проверьте персональные данные и подтвердите создание документа.

Кроме того, справки ОК-5 и ОК-7 можно заказать непосредственно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи, ID.GOV.UA или "Дия.Подписи", подать запрос в разделе электронных документов и дать согласие на обработку персональных данных. Готовый файл появляется в личном пользовательском кабинете в течение нескольких минут.

В 2026 году право на пенсию по возрасту напрямую зависит от продолжительности страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет стажа. При наличии 23 лет пенсию назначают в 63 года, а минимальные 15 лет дают право выплаты с 65 лет. В страховой стаж относят только те периоды, за которые был уплачен единый социальный взнос.

Возможность проверить стаж онлайн значительно упрощает жизнь гражданам, в частности, людям предпенсионного возраста, внутренне перемещенным лицам, военнослужащим и тем, кто часто менял место работы. Это позволяет заранее оценить свои пенсионные перспективы, выявить возможные пробелы в данных и своевременно обратиться к их уточнению или корректировке.

