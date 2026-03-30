Как сделать яркие пасхальные яйца всего за 10 минут: простой метод

Покраска пасхальных пасхальных яиц натуральными ингредиентами стремительно набирает популярность и превращается в настоящий тренд подготовки к весеннему празднику.

В соцсетях все чаще появляются разнообразные лайфхаки, как легко и красиво выкрасить яйца без искусственных красителей. В частности, фудблогерша Виктория Теряева поделилась в TikTok простой и эффектной идеей декорирования.

Ингредиенты:

куркума – 2 ст. ложки

уксус - 2 ст. ложки

вода

яйца

листы сусального золота или тали

Способ приготовления: Сначала хорошо вымытые яйца кладут в кастрюлю, заливают водой, добавляют куркуму и уксус. Варят примерно 5–7 минут, после чего оставляют в растворе еще на 40–60 минут, чтобы цвет стал более насыщенным. Затем яйца достают и выкладывают на салфетку остыть.

Для декоративного эффекта используют сталь или сталь золото: перчатку смазывают яичным белком, берут в руку тонкие листы декора и осторожно прижимают их к поверхности яйца, создавая стильный золотистый узор.

