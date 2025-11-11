Как военному ветерану получить жилье от государства и что для этого нужно

Ветераны, военнослужащие, люди с инвалидностью в результате войны и семьи погибших Защитников Украины могут получить от государства жилье или денежную компенсацию. Однако сделать это можно только после постановки на квартирный учет – это первый и ключевой этап в процедуре.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Кто имеет право на жилье или компенсацию

Преимущественное право получить жилье или компенсацию имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших военнослужащих;

внутренне перемещенные особы.

Подать заявление могут те, кто нуждается в улучшении жилищных условий и отвечает установленным критериям.

По каким основаниям ставят на квартирный учет

На учет берут, если:

жилая площадь меньше нормы, установленной для региона;

семья проживает в перенаселенном жилье (две или более семей в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола старше 9 лет);

проживание происходит в общежитии, коммунальной квартире или жилье, что не отвечает санитарным и техническим требованиям;

жилье арендуется по договору не менее чем на 5 лет;

есть медицинские показания, не позволяющие проживать совместно с другими из-за тяжелых хронических болезней.

Какие документы нужны

Для постановки на учет необходимо подать:

заявление, подписанное всеми членами семьи;

справки о месте регистрации каждого члена семьи;

копии удостоверений (участника боевых действий, лица с инвалидностью или члена семьи погибшего);

документы о нахождении на учете по месту работы или справки о его отсутствии;

подтверждение статуса внутри перемещенного лица (при наличии).

Куда обращаться

Подать документы можно через:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета;

районную государственную администрацию (в Киеве - по месту жительства).

Решение о взятии на учет принимается в течение месяца. После этого заявителю посылают письменное уведомление с датой постановки или причинами отказа.

Как получить жилье или компенсацию

После внесения в учет нужно дождаться своей очереди — общей, первоочередной или внеочередной. Когда местный совет принимает решение о предоставлении жилья, заявитель получает ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация предусмотрена для:

лиц с инвалидностью I–II группы в результате войны;

семей погибших военных.

Для этого нужно быть на квартирном учете, а жилая площадь в собственности не должна превышать 13,65 кв. м на одного человека.

В Минветеранов отмечают: без постановки на квартирный учет получить государственную помощь невозможно. Именно этот шаг открывает путь к жилью или денежной компенсации.

