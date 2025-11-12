Какие болезни гарантируют непригодность к мобилизации: ответ ВЛК

Артроз, остеохондроз и другие заболевания опорно-двигательного аппарата могут послужить основанием для освобождения от военной службы. Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК), которая определяет, является ли человек полностью пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе.

Все зависит от степени поражения суставов, позвоночника и уровня их функций, сообщает veteran.com.ua.

Во время медицинского осмотра наибольшее внимание врачи уделяют состоянию крупных суставов - коленных, тазобедренных и плечевых, ведь именно они влияют на способность военнообязанного переносить нагрузку, совершать марш-броски, носить снаряжение и оружие. Для установления точного диагноза проводится комплексное обследование: рентген, МРТ, консультации специалистов, а при необходимости стационарное лечение. ВЛК принимает во внимание частоту рецидивов, динамику болезни, болевой синдром, ограничение подвижности и эффективность лечения. Если заболевание не подвергается терапии или приводит к стойкой потере функций, решение принимается по пунктам "А", "Б" или "В" статьи 61 расписания болезней, что означает полную или частичную непригодность.

Лицо признают непригодными к службе, если патология существенно нарушает работу опорно-двигательного аппарата. К таким случаям относятся фиксация сустава в нефизиологическом положении, резкое ограничение движений из-за контрактуры или чрезмерной подвижности, асептический некроз головки кости, деформирующий артроз III–IV стадии, установление эндопротеза, не обеспечивающего полную функциональность, большие дефекты костной ткани, псевдоартроз или хронический. Такие сословия несовместимы с военной службой даже в тыловых структурах.

Если патология не критична, но ограничивает физические возможности, ВЛК может предоставить статус "ограниченно подходящий". Это касается артроза II стадии, стойких контрактур, регулярных обострений остеомиелита, частых вывихов крупных суставов или умеренной атрофии мышц. Такие военнообязанные могут быть направлены в подразделения, где минимальные нагрузки — учебные, обеспечительные или медицинские.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Вместо этого вполне пригодными признают тех, у кого наблюдаются лишь незначительные изменения: артроз I стадии, остеомиелит с редкими обострениями, легкие контрактуры, наличие металлоконструкций без осложнений или единичные вывихи. Такие диагнозы не освобождают от мобилизации, но могут повлиять на выбор должности или рода войск.

Чтобы подтвердить диагноз, который может стать основанием для увольнения или отсрочки, необходимо предоставить полный пакет медицинских документов: выводы врачей, результаты рентгена или МРТ и историю болезни. После операций на костях или суставах военнообязанным предоставляется лечебный отпуск, после которого производится повторное обследование для определения степени восстановления.

Решение ВЛК всегда принимается индивидуально с учетом характера заболевания, результатов лечения и риска его дальнейшего развития.

Напомним, мы уже писали, как военному ветерану держать жилье от государства и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !