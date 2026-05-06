Какие модели кроссоверов самые популярные в Украине

В апреле 2026 года украинцы приобрели примерно 6,2 тысяч новых легковых автомобилей. Лидером продаж снова стал компактный кроссовер Renault Duster, уже долгое время удерживающий позиции одного из самых популярных авто на рынке.

Такую статистику обнародовал УкрАвтопром. Модель привлекает покупателей относительно доступной ценой (около 930 тыс. грн), практичностью и универсальностью. Среди ее ключевых преимуществ – простота в обслуживании, высокий клиренс и хорошая ликвидность на вторичном рынке.

Второе место занял Toyota RAV4. Этот автомобиль ценят экономичность, особенно в гибридных версиях. В общем, бренд Toyota традиционно ассоциируется с надежностью, что объясняет его стабильную популярность среди украинцев.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson – модель, которую выбирают за сбалансированное соотношение цены и качества, а также комфорт, надежность и современный дизайн.

Самые популярные авто апреля:

Renault Duster — 579 авто

Toyota RAV4 - 357

Hyundai Tucson - 211

BMW 3 Series - 161

Škoda Kodiaq — 144

Mazda CX-5 - 130

Škoda Karoq — 126

Toyota Yaris Cross - 122

Volkswagen Tiguan — 121

Volkswagen Touareg — 117

Среди брендов первые позиции традиционно удерживают Toyota, Renault и Škoda. В то же время, заметный рост демонстрирует китайский производитель BYD, вошедший в четверку лидеров.

Кроме того, в первом квартале 2026 года украинцы активно покупали подержанные авто из-за рубежа — автопарк пополнился более 50 тысяч таких машин. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы, среди которых лидировал Volkswagen Tiguan, опередив Audi Q5 и Nissan Rogue.

