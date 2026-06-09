Какие штрафы за нарушение военного учета можно оплатить в Резерв+ и как это сделать

Военнообязанные украинцы могут платить отдельные штрафы за нарушение правил военного учета непосредственно через приложение "Резерв+". Такая возможность касается нескольких распространенных нарушений, среди которых неявка по повестке, невыполнение требований по военному учету и отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, что своевременная оплата штрафа позволяет уменьшить его размер вдвое. В то же время, в случае просрочки сумма может вырасти до 34 тысяч гривен.

За какие нарушения можно оплатить штраф через "Резерв+"

Сервис позволяет урегулировать административную ответственность за ряд нарушений военного учета, в частности, если гражданин:

не прибыл в ТЦК по повестке;

не стал на военный учет после смены места жительства;

не восстановил учет после увольнения из учреждения исполнения наказаний;

не зарегистрировался по месту фактического нахождения после получения статуса внутри перемещенного лица;

не состоял на военном учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил транспортные средства, здания или другое имущество в случаях, предусмотренных мобилизационным законодательством;

не прошел или отказался проходить военно-врачебную комиссию.

В ТЦК обращается внимание, что каждый штраф касается конкретного нарушения. Уплата одного административного взыскания не отменяет другие возможные штрафы.

Как оплатить штраф онлайн

Для оплаты необходимо:

Загрузить приложение "Резерв+" через App Store или Google Play. Авторизоваться в сервисе. Перейти к разделу "Штрафы онлайн". Подать заявление о признании совершенного нарушения.

После получения обращения территориальный центр комплектования должен рассмотреть его в течение трех дней и вынести соответствующее постановление.

После этого пользователь получает возможность заплатить штраф со скидкой 50%. В таком случае сумма будет составлять 8500 гривен вместо полных 17000 гривен. Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

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Что будет в случае неуплаты

Если штраф не уплатить в установленные сроки, придется внести полную сумму – 17 тысяч гривен.

При дальнейшем игнорировании постановления в течение следующих 20 дней размер взыскания может возрасти вдвое и достигнуть 34 тысяч гривен.

Как проверить, что штраф погашен

После успешной оплаты информация обновляется автоматически. В приложении исчезает соответствующее сообщение о нарушении, а для отображения актуального статуса достаточно обновить военно-учетный документ в резерв+.

Обычно полный процесс от подачи заявления до обновления информации в приложении занимает около четырех дней.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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