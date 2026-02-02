Когда ждать потепления в Украине: синоптик дала прогноз

Холодная погода в Украине прогнозируется в период со 2 по 4 февраля, после чего морозы постепенно начнут ослабевать. В понедельник, 2 февраля, страну накроет интенсивное похолодание. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -20...-28 градусов, а днем будет колебаться в пределах -12...-19 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В южных регионах будет несколько теплее: ночью ожидается -12...-18 градусов, днем - от -2 до -10.

Синоптикиня объяснила, что погодные условия формирует антициклон, поэтому в большинстве областей осадков не предполагается. В то же время влияние черноморского циклона может повлечь за собой снегопады и метели в Крыму и Приазовье.

В Киеве, по словам Диденко, в ближайшую ночь температура снизится примерно до -25 градусов, а днем удержится на уровне около -15. Осадков в столице не ожидается, днем возможны солнечные прояснения.

Также синоптикиня отметила, что 3 и 4 февраля холод еще будет ощутимым, однако уже с 5-6 февраля прогнозируется постепенное потепление. По ее словам, украинцам фактически нужно пережить всего несколько самых морозных дней и ночей.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

