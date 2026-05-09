Кто из пенсионеров не имеет права одновременно получать пенсию и зарплату

Многие украинцы после ухода на пенсию продолжают работать. Для кого-то это необходимость из-за нехватки средств, а для кого-то — возможность оставаться активной и поддерживать привычный ритм жизни. В то же время, важно понимать, как официальное трудоустройство может повлиять на пенсионные выплаты и стоит ли совмещать работу с пенсией.

Об этом сообщает ПФУ. Украинское законодательство, в частности закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", разрешает пенсионерам официально работать после выхода на заслуженный отдых.

Обычная пенсия по возрасту выплачивается независимо от того, продолжает ли человек трудовую деятельность. То есть официальное трудоустройство не является основанием для прекращения или уменьшения таких выплат — пенсионер и дальше будет получать пенсию в полном объеме.

Впрочем, отдельные правила действуют для получателей специальных пенсий, в частности, бывших госслужащих. Если такой человек возвращается на государственную службу или занимает должность, приравненную к ней, порядок выплаты пенсии может изменяться в соответствии со специальными нормами законодательства.

Пенсионеры, которые трудоустраиваются или увольняются с работы, должны уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 10 дней. В ПФУ разъясняют, что это нужно для актуализации данных и правильного начисления выплат. Если человек не сообщит об изменениях вовремя или скроет информацию, могут возникнуть переплаты. В таком случае излишне выплаченные средства придется вернуть.

Таким образом, обычная пенсия по возрасту продолжает выплачиваться даже работающим пенсионерам, тогда как для некоторых категорий специальных пенсий могут действовать отдельные ограничения.

