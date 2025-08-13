Куда делись колорадские жуки: ученый объяснил летнее исчезновение вредителей в Украине

Этим летом в Украине наблюдается почти полное отсутствие колорадского жука. Ученый рассказал, как этот вредитель закрепился и распространился по украинским территориям.

Причины этого явления объяснил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. "Это естественный процесс адаптации. К примеру, есть тысяча жуков, мы применяем новый химический препарат. Из них 950 погибают, а у остальных 50 имеют гены, позволяющие приспособиться и выжить, выдерживая действие этого препарата", – отметил он в комментарии для "Телеграфа".

По словам ученого, жуки, которые смогли выжить, передают потомству ген, который обеспечивает устойчивость к конкретному инсектициду. Уже через два-три года популяция полностью адаптируется к этому веществу и для борьбы с ним придется применять новый препарат.

Энтомолог также отметил, что природных врагов у колорадского жука очень мало: его могут поедать только серая жаба (жаба), а личинок – отдельные виды птиц.

"В основном этот вредитель неприятный по вкусу, ведь производит горькое вещество. Именно поэтому большинство хищников его избегают", – объяснил он.

Эксперт напомнил, что раньше пробовали бороться с колорадским жуком биологическим методом – для этого из Северной Америки завезли его природного врага, клопа, уничтожающего личинок вредителя. Однако из-за малой численности этот хищник не смог существенно повлиять на популяцию жука.

"В этом году ситуация интересна: многие отмечают, что колорадских жуков почти нет. Жара и засуха существенно снизили их численность. Возможно, они погибли или остаются в почве в ожидании более благоприятных условий. Если температура снизится и появится влага, они могут снова активизироваться", – объяснил Халаим.

Он также предположил, что еще одной причиной уменьшения количества жуков является сокращение площадей под посадку картофеля в этом году.

