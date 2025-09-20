Минимальная пенсия в Украине: ожидать ли роста в 2026 году и сколько

Правительство планирует в 2026 году увеличить расходы на выплату пенсий более чем на 14 миллиардов гривен, доведя их объем до 251,3 миллиарда гривен. По проекту бюджета на 2026 год прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырастет с 2361 до 2595 гривен, а минимальная пенсия соответственно повысится на 234 гривны.

Предполагается, что уровень инфляции составит 9,9%, что соответствует плановому росту прожиточного минимума. Об этом пишет Униан.

В пояснительной записке указано, что предложенный объем средств позволит обеспечить финансирование всех обязательств бюджета по пенсиям, доплатам, надбавкам и повышениям, осуществляемым за счет государственных средств. Кроме того, ресурсы хватит на ежегодную индексацию пенсий, а также выплаты бывшим военнослужащим и членам их семей, численность которых растет из-за вооруженной агрессии РФ.

Для сравнения, в бюджетной декларации на 2026-2028 годы предполагалось повышение минимальной пенсии до 2564 гривен. По данным Opendatabot, почти треть украинских пенсионеров получают выплаты до 3 тысяч гривен. Средний размер пенсии на апрель 2025 года, по информации Пенсионного фонда, увеличился на 552 гривны и составляет 6341 гривну.

