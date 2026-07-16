Минобороны запустило автоматическое продление отсрочки в Резерв+: кого касается

Министерство обороны Украины ввело автоматическое продление большинства отсрочок от мобилизации. Теперь более 90% военнообязанных, имеющих законные основания для отсрочки, не нужно повторно подавать заявление, если их право остается в силе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что нововведение призвано упростить процедуру для граждан и сократить количество обращений в государственные учреждения. Если информация, подтверждающая право на отсрочку, содержится в государственных реестрах и актуальна, продолжение произойдет автоматически.

Новый механизм действует вне зависимости от способа оформления отсрочки. Это касается как подающих документы через приложение "Резерв+", так и граждан, которые оформляли ее через Центры предоставления административных услуг. Само приложение только отображает данные из государственного реестра.

Автоматическое продление доступно для 22 категорий военнообязанных. Среди них — лица с инвалидностью, временно непригодные к военной службе, студенты и аспиранты, многодетные и одинокие родители, работники образовательной сферы, опекуны, а также граждане, осуществляющие уход за тяжелобольными членами семьи.

Основным условием есть наличие актуальных сведений в государственных реестрах. Если право на отсрочку подтверждается, срок ее автоматически продлевается до завершения мобилизации или до момента потери соответствующих оснований.

Пользователи "Резерв+" получат уведомления об обновлении, а проверить новый срок действия можно будет в электронном военно-учетном документе. В некоторых случаях там будет отображаться отметка "до завершения мобилизации".

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В то же время автоматическое продолжение не сработает, если в государственных реестрах отсутствует необходимая информация или ошибки. Чаще всего такие ситуации могут возникать у граждан, имеющих родителей с инвалидностью, ухаживают за тяжелобольными родственниками, воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.

В Минобороны отмечают, что отсутствие автоматического продления не означает утрату права на отсрочку. В таком случае необходимо обновить информацию в государственных реестрах или обратиться в ближайший ЦНАП с документами, подтверждающими соответствующие основания.

В территориальные центры комплектования и социальную поддержку для продления уже оформленной отсрочки обращаться больше не нужно.

Также в министерстве обратили внимание, что автоматическое продление действующей отсрочки и оформление новой через "Резерв+" - это разные процедуры. Подать заявку онлайн на получение новой отсрочки могут представители 11 категорий граждан, а в будущем этот перечень планируют расширить.

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