Могут вызывать в ТЦК, если есть бронь: объяснение юриста

Даже граждан с оформленным бронированием могут вызвать в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных. Юристы рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие бронирование, это может быть оригинал или заверенная копия соответствующей справки или приказа.

Об этом рассказал адвокат Роман Ухов. Он отмечает, что трудности чаще всего возникают в случаях, когда документы утратили актуальность, информация еще не внесена в электронные реестры или работодатель не завершил процедуру оформления бронирования, пишет OBOZ.

По словам юриста, работники территориальных центров комплектования могут проверять наличие бронирования через электронный реестр "Оберег". В то же время, гражданам следует самостоятельно контролировать свои данные через приложение "Резерв+" или через личный кабинет на портале "Действие".

Если сведения о бронировании отсутствуют в электронной системе, бумажные документы могут не являться достаточным подтверждением отсрочки. В таком случае представители ТЦК имеют право вручить повестку для уточнения данных или направления прохождения военно-врачебной комиссии.

В случае нарушения правил военного учета гражданина могут привлечь к административной ответственности, в частности, задержать и составить соответствующий протокол.

В то же время, предприятия в Украине получили возможность заранее продолжать бронирование работников через "Действие" без перерывов в статусе. Процедура происходит автоматически и обычно занимает до 24 часов, что позволяет обеспечить непрерывность бронирования.

