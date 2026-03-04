Названы лучшие бюджетные автомобили с пробегом

Компактные городские автомобили традиционно стоят дешевле крупных моделей, а на вторичном рынке можно найти еще более выгодные предложения. Именно такие варианты проанализировали эксперты WhatCar, сформировав список из десяти доступных и практичных авто.

Специалисты выбирали модели, сочетающие привлекательную цену, экономный расход топлива и надежность. По их оценкам, эти машины хорошо подходят для ежедневных поездок по городу и способны удовлетворить потребности большинства водителей. Об этом сообщает WhatCar.

Лучшие подержанные городские авто в 2026 году:

Форд Fiesta

Skoda Fabia

Volkswagen Polo

Suzuki Swift

Renault Clio

Dacia Sandero

Honda Jazz

Mini Hatch

Seat Ibiza

Toyota Yaris

Особенностью рейтинга стало его разнообразие. Несмотря на схожие критерии отбора, в списке представлены как более статусные и имиджевые варианты, в частности Mini, так и максимально бюджетные решения типа Dacia.

