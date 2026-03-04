Названы лучшие бюджетные автомобили с пробегом
Компактные городские автомобили традиционно стоят дешевле крупных моделей, а на вторичном рынке можно найти еще более выгодные предложения. Именно такие варианты проанализировали эксперты WhatCar, сформировав список из десяти доступных и практичных авто.
Специалисты выбирали модели, сочетающие привлекательную цену, экономный расход топлива и надежность. По их оценкам, эти машины хорошо подходят для ежедневных поездок по городу и способны удовлетворить потребности большинства водителей. Об этом сообщает WhatCar.
Лучшие подержанные городские авто в 2026 году:
- Форд Fiesta
- Skoda Fabia
- Volkswagen Polo
- Suzuki Swift
- Renault Clio
- Dacia Sandero
- Honda Jazz
- Mini Hatch
- Seat Ibiza
- Toyota Yaris
Особенностью рейтинга стало его разнообразие. Несмотря на схожие критерии отбора, в списке представлены как более статусные и имиджевые варианты, в частности Mini, так и максимально бюджетные решения типа Dacia.
