'Новая почта' изменила график работы: как будут работать отделения с августа

С 1 августа отделения "Новой почты" во всех областных центрах Украины будут работать по новому графику. Теперь они будут открываться в 08:00, что на час раньше, чем раньше.

Об изменениях сообщила прессслужба компании. Как пояснили в "Новой почте", решение было принято для того, чтобы клиенты могли воспользоваться услугами компании еще до начала рабочего дня или решить вопрос с отправкой или получением посылок в утренние часы.

В то же время в компании отмечают, что перед визитом следует проверить режим работы конкретного отделения, ведь он может отличаться.

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Актуальную информацию о графике работы можно найти:

на официальном сайте "Новой почты";

в мобильном приложении компании.

Там также доступны сведения о перечне услуг, часах обслуживания и других деталях работы каждого отделения.

Напомним, Новая почта ввела ряд ограничений.

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