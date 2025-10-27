Облачно и до 17 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 28 октября

28 октября в Украине прогнозируется небольшое потепление. День обещает быть относительно теплым и преимущественно облачным, местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях ночью температура будет колебаться в пределах +5…+7°C, на юге – до +9°C, в центральных регионах – около +6…+8°C. Днем воздух прогреется до +13…+15°C, а в южных областях и Крыму столбики термометров поднимутся до +15…+17°C. В большинстве регионов возможны небольшие осадки, иногда прояснения.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура составит около +6…+8°C, а днем повысится до +13…+15°C. В столице днем прогнозируется до +16°C.

