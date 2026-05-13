Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз на 12 мая

Во вторник, 12 мая, в Украине прогнозируется относительно спокойная геомагнитная ситуация. По оценкам специалистов, ожидается магнитная буря умеренной интенсивности с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню активности.

Об этом сообщают Meteoagent и British Geological Survey. Специалисты отмечают, что влияние потока солнечного ветра, поступающего из корональной дыры на Солнце, постепенно слабеет.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Пока скорость солнечного ветра почти вернулась к обычным показателям, поэтому существенных геомагнитных колебаний не прогнозируется. В общем, геомагнитный фон в течение дня будет оставаться преимущественно стабильным и без серьезных возмущений.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!