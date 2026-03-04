Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз на 4 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей жалуется на головные боли, усталость, раздражительность или повышенный уровень стресса. Уровень активности определяется по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9: показатель 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре.

В среду К-индекс будет составлять 3,7, что означает слабую магнитную бурю. Об этом сообщает NOAA.

Следует учитывать, что прогнозы могут корректироваться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа. Потому информацию рекомендуется периодически проверять.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Во время таких процессов в космос попадают заряженные частицы – протоны и электроны, которые могут достигать магнитосферы Земли. Их взаимодействие с ней влечет за собой геомагнитные возмущения.

Интенсивность бур определяют по К-индексу. Показатели от 1 до 4 обычно носят незначительный характер и часто остаются незаметными. Уровень от 5 и выше считается сильным и может влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем – связи, спутников, радиочастот. При буре с К-индексом 7–8 возможно возникновение полярного сияния.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как это может сказываться на самочувствии

Из-за смены атмосферного давления некоторые люди испытывают головную боль, сонливость, снижение работоспособности или эмоциональное напряжение. Специального лечения от магнитных бурь нет, однако симптомы можно облегчить привычными средствами при необходимости.

Как поддержать организм в такие дни

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

питаться сбалансированно, ограничить жирную, соленую и острую пищу;

уменьшить потребление кофе и избегать алкоголя;

пить достаточно воды и травяные чаи;

больше бывать на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

добавить легкую физическую активность;

снизить уровень стресса и избегать конфликтов;

людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и держать необходимые лекарства под рукой.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!