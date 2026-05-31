Пенсии с 1 июня: изменится ли размер и кому перечислят

С 1 июня в Украине не ожидается массовый пересчет пенсий для всех категорий получателей. В то же время повышение выплат предусмотрено для отдельных групп пенсионеров — прежде всего тех, кто продолжает работать, а также граждан, достигших определенного возраста.

Об этом сообщают данные OBOZ.UA и разъяснение Пенсионного фонда Украины. Существенные изменения в июне касаются пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать и по состоянию на апрель накопили не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. Для них производится очередной перерасчет выплат.

Особенность этого механизма в том, что в июне пенсионеры получат не только обновленный размер пенсии, но и компенсацию за предыдущий период — за апрель и май. Фактически перерасчет применяется "задним числом" с 1 апреля.

Задержка связана с процедурой отчетности работодателей: данные об уплате единого социального взноса за первый квартал поступают в Пенсионный фонд с опозданием, ориентировочно через 40 дней после завершения отчетного периода. Поэтому реальные расчеты становятся возможны только в середине мая.

Возрастные надбавки к пенсии

Вторая категория, которая получит повышение, – это пенсионеры, достигшие определенных возрастных рубежей. Государство предусматривает ежемесячные компенсационные доплаты в следующих размерах:

от 70 до 74 лет - 300 грн

от 75 до 79 лет - 456 грн

от 80 лет и старше - 570 грн

Эти надбавки начисляются автоматически, без необходимости подавать заявления в Пенсионный фонд.

Важно, что право на доплату имеют только те пенсионеры, общая пенсия которых не превышает 10 340,35 грн. Если выплата выше этого порога, надбавка не назначается.

Как начисляется доплата

Возрастная надбавка начинает действовать не с первого числа месяца, а со дня рождения пенсионера. То есть если юбилей приходится на начало месяца, выплата будет полной, а если, например, на 20 число — доплату начислят только за фактические дни после даты рождения.

Также эти суммы не прилагаются друг к другу. Они только повышаются до следующего уровня. Например, после 75 лет пенсионер получает не +456 грн до предыдущих 300 грн, а разницу — 156 грн. Аналогично после 80 лет прибавляется еще 114 грн., чтобы общий размер надбавки составлял 570 грн.

