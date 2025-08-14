Пенсионную систему Украины готовят к кардинальным изменениям: что ждет граждан

В Украине рассматривается возможность введения гарантированной пенсионной выплаты для граждан в возрасте от 65 лет, независимо от того, имеют ли они трудовой стаж. Кроме того, планируется запуск добровольной системы накопления пенсий, которая станет дополнительным элементом к действующей солидарной модели.

Механизм будет функционировать следующим образом: размер солидарной пенсии будет определяться на основе уплаченных взносов в Единый социальный взнос (ЕСВ), тогда как накопительная пенсия будет формироваться из добровольных личных взносов, которые будут направляться в стабильные и безопасные финансовые активы. Об этом в интервью агентству Укринформ рассказал министр социальной политики Денис Улютин.

Основная концепция заключается в том, чтобы направлять пенсионные выплаты исключительно в пределах фактически полученного единого социального взноса за текущий год. Это позволит предотвратить постоянный дефицит бюджета.

Обновленная модель предусматривает введение гарантированной государственной выплаты для всех лиц, достигших 65-летнего возраста, независимо от того, имеют ли они необходимый трудовой стаж. Как отметил Улютин, такая инициатива обеспечит базовую финансовую поддержку людям, которые не смогли накопить достаточно стажа для получения пенсии по действующей системе.

Читайте также: Украинцы без трудового стажа все равно могут получить "пенсию": каков ее размер

Министерство социальной политики также намерено реформировать солидарную пенсионную систему, сделав ее более справедливой и зависимой от индивидуального вклада каждого гражданина. Размер пенсии будет напрямую связан с суммой официального заработка и уплаченных страховых взносов.

Кроме того, планируется внедрение накопительного механизма – альтернативного источника пенсионного дохода. Часть заработной платы будет автоматически поступать на персональный счет, где средства будут инвестироваться. По достижении пенсионного возраста человек сможет воспользоваться накопленным капиталом – получить его единовременно или в форме периодических выплат.

Улютин подчеркивает необходимость выбрать надежные способы инвестирования, которые позволят не только сохранить средства граждан, но и обеспечить их рост. Среди возможных направлений – вложения в государственные облигации, акции стабильных украинских предприятий, а также участие в проектах, связанных с развитием инфраструктуры. В Министерстве подчеркивают, что система накопления должна быть добровольной и прозрачной, чтобы каждый желающий мог сознательно инвестировать в свое будущее.

В рамках реформы планируется трансформация специальных пенсий – их намерены превратить в профессиональные, которые будут финансироваться отдельно, без привлечения средств из общего пенсионного фонда. В то же время повышение пенсионного возраста пока не рассматривается. Однако доступ к солидарной системе будет открыт только для тех, кто набрал установленный минимальный страховой стаж.

Причины внедрения накопительной системы

Улютин отмечает, что введение накопительной пенсионной системы имеет несколько важных причин. Прежде всего страна сталкивается с демографическими вызовами: количество людей пенсионного возраста стремительно растет, тогда как численность трудоспособного населения уменьшается.

Кроме того, нынешний размер пенсий не обеспечивает надлежащего уровня жизни, и без дополнительных финансовых механизмов ситуация может еще больше осложниться. Наконец, накопительные фонды способны стать мощным источником внутренних инвестиций, а их создание соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины.

Раньше мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии у украинцев в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !