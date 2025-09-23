Пенсия с 21 годом стажа: каким будет размер выплат

Размер пенсии в Украине определяется несколькими факторами: имеющимся трудовым стажем, уровнем заработка и возрастом выхода на заслуженный отдых. Если у человека только 21 год стажа, то право на пенсию он получает в 65 лет.

По примеру, приведенному в расчетах с использованием пенсионного калькулятора, при заработке в 10 тысяч гривен и 21 году стажа пенсия составляла бы примерно 2 577 гривен. Однако фактически ее размер будет больше, ведь государство гарантирует минимальный уровень выплат. На сегодняшний день это 3 038 гривен. Об этом пишет 24 tv.ua.

Читайте также: Украинцы без трудового стажа все равно могут получить "пенсию": каков ее размер

Важно понимать, что с 2025 года новой индексации или перерасчета пенсий не предполагается. В 2026-м возрастут требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Для военных пенсии рассчитываются по отдельному механизму и зависят от размера денежного довольствия.

Раньше мы рассказывали, на какую пенсию следует рассчитывать со стажем в 30 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !