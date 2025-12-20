Пенсия участников боевых действий: какой минимальный размер

Государство гарантирует участникам боевых действий (УБД) минимальную пенсию, которая не может быть ниже установленного уровня. Эта сумма выплачивается каждый месяц всем военным пенсионерам после завершения службы.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. В 2025 году минимальная пенсия для УБД составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С учетом надбавок фактический размер - 5528 грн. Если расчетная пенсия меньше, государство доплачивает разницу по адресной помощи — выплата всегда на гарантированном уровне.

Заявление и документы подают в Пенсионный фонд Украины лично в сервисном центре или онлайн через электронный кабинет на портале ПФУ.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

удостоверение участника боевых действий;

документы о военной службе;

справка о денежном довольствии.

Оформление не автоматическое – обратитесь заранее, чтобы избежать задержек. Пенсия назначается с месяца подачи заявления, а доплаты гарантируют достижение минимального уровня.

