Пересчет пенсий в июне: кто получит доплату

Часть украинских пенсионеров уже в июне 2026 получит повышенные выплаты после автоматического перерасчета пенсий. Речь идет о гражданах, которые после выхода на пенсию продолжили работу и накопили дополнительный страховой стаж.

Об этом сообщает YouTube-канал "Народная думка". Пенсионный фонд Украины производит перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров. В то же время, фактические выплаты поступают с задержкой, поскольку данные об уплате единого социального взноса (ЕСВ) от работодателей формируются и передаются не сразу.

Кто имеет право на повышение в июне 2026 года

На автоматический перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые:

после ухода на пенсию продолжили официально работать;

накопили не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа;

за которые работодатели платили ЕСВ.

В ПФУ отмечают, что при перерасчете учитывается как дополнительный стаж, так и заработная плата, полученная после назначения пенсии.

Почему часть пенсионеров получит доплату сразу за несколько месяцев

Фактический перерасчет пенсий начинает действовать с апреля 2026 года, однако из-за задержек в отчетности работодателей обновленные выплаты поступают только в июне.

В результате пенсионеры получают не только повышенную пенсию за июнь, но и доплаты за апрель и май. Поэтому разовая выплата может достигать около 1200 грн и более — в зависимости от индивидуального размера пенсии и стажа. В дальнейшем повышение будет выплачиваться ежемесячно.

От чего зависит размер надбавки

Сумма доплаты определяется индивидуально и зависит от:

страхового стажа;

уровня заработной платы;

размера уже назначенной пенсии

Поэтому для разных пенсионеров повышение может существенно отличаться.

Важный нюанс по срокам

Если 24 месяца дополнительного стажа были набраны после 1 марта 2026, автоматический пересчет в текущем периоде может не состояться. В таком случае пенсионер имеет право самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Что это значит для работающих пенсионеров

Эти изменения особенно важны для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Официальное трудоустройство и уплата ЕСВ напрямую влияют как на размер будущих выплат, так и на возможность их последующего перерасчета.

