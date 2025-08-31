Покупка квартиры на вторичном рынке: на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку

Перед тем как подписать договор купли-продажи на вторичное жилье следует тщательно проверить ряд важных деталей. Юридический аудит объекта позволяет уберечься от возможных проблем в будущем.

В Министерство юстиции Украины рассказали, какие именно моменты нужно учесть при покупке недвижимости на вторичном рынке. Перед тем как подписать договор купли-продажи жилья на вторичном рынке обязательно следует убедиться в правомерности собственности продавца. Для этого нужно ознакомиться с документами, подтверждающими его право на квартиру или дом. Среди них могут быть:

разные виды договоров: купли-продажи, дарения, ренты, ухода, наследственные или мены;

соглашение о разделе наследства или выделении доли;

договоры, касающиеся прекращения права на алименты или содержание через передачу недвижимости;

ипотечные и биржевые договоры, оформленные в соответствии с законодательством;

договор аренды жилья с правом выкупа или об установлении доверительной собственности;

свидетельства: о праве на наследство, о праве собственности на общее имущество супругов, о приватизации, приобретении имущества на торгах или документах, выданных до 1 января 2013 года органами власти;

решение или определения судов, вступивших в законную силу;

другие официальные документы, согласно закону подтверждающие возникновение, изменение или прекращение прав на объект недвижимости.

Какие документы подтверждают регистрацию права собственности на недвижимость?

Для продажи или передачи в залог объекта недвижимости, подлежащего госрегистрации, владелец должен предоставить документы, удостоверяющие его зарегистрированное право собственности.

Проверить наличие такого права можно через Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Доступ к информации открыт в режиме онлайн.

Получить выписку из реестра можно:

в бумажном виде – через госрегистратора, ЦНАП или нотариального помощника;

в электронной форме – через приложение Дія.

Современная система государственной регистрации функционирует с 1 января 2013 года. До этого времени учет велся БТИ, где информацию хранили в бумажных книгах и делах, до сих пор остающихся в архивах.

Сегодня госрегистрацию прав на имущество осуществляют:

исполкомы сельских, поселковых и городских советов;

Киевская городская госадминистрация;

районные госадминистрации;

нотариусы.

Что еще следует проверить перед покупкой жилья?

Нет ли в реестре судебных решений, запрещающих регистрационные действия или заявлений владельца о блокировании операций с имуществом.

Проводились ли перепланировка или снос несущих стен, оформлены ли на это разрешительные документы и новый техпаспорт.

Отсутствие долгов за коммунальные сервисы.

Не является ли квартира предметом судебных споров и не наложен ли на нее арест.

Не внесен продавец в Единый реестр должников и не находится ли он под санкциями.

Раньше мы рассказывали, как продать квартиру в Украине, находясь в Польше.

