Получение зимней поддержки: чем могут отменить субсидию
Украинцы, которым будет начислена единовременная денежная помощь в размере 6 500 гривен, сохранят право на жилищную субсидию. Получение этой выплаты не повлияет на назначение или размер субсидий — их продолжат начислять в обычном режиме.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Там напомнили, что при расчете жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него обычно входят:
- заработная плата;
- пенсионные выплаты;
- стипендии (кроме социальных, которые получают дети-сироты, дети без родительской опеки и лица из их числа);
- социальные пособия;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, в том числе денежные средства от аренды земли или продажи имущества.
В то же время правительство отдельно определило, что единовременная помощь в 6 500 гривен не включается в совокупный доход. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года Зимняя поддержка". Следовательно, выплата не влияет на получение каких-либо видов социальной помощи, предусмотренных законодательством.
Кто имеет право на выплату 6500 гривен
В 2025 году программа направлена на граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В список получателей входят:
- дети из числа внутренне перемещенных лиц;
- несовершеннолетние из малообеспеченных семей;
- лица с инвалидностью I группы;
- одинокие пенсионеры, у которых размер пенсии вместе с надбавками не превышает 9444 гривны.
На что можно потратить деньги
Полученные 6500 гривен разрешается использовать в течение 180 дней с момента зачисления. Денежные средства можно направить, в частности, на приобретение одежды, обуви, лекарств или витаминов.
Таким образом, единовременная помощь является дополнительной поддержкой и не лишает граждан права на жилищную субсидию или другие социальные выплаты.
