Получение зимней поддержки: чем могут отменить субсидию

Украинцы, которым будет начислена единовременная денежная помощь в размере 6 500 гривен, сохранят право на жилищную субсидию. Получение этой выплаты не повлияет на назначение или размер субсидий — их продолжат начислять в обычном режиме.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Там напомнили, что при расчете жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него обычно входят:

заработная плата;

пенсионные выплаты;

стипендии (кроме социальных, которые получают дети-сироты, дети без родительской опеки и лица из их числа);

социальные пособия;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, в том числе денежные средства от аренды земли или продажи имущества.

В то же время правительство отдельно определило, что единовременная помощь в 6 500 гривен не включается в совокупный доход. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года Зимняя поддержка". Следовательно, выплата не влияет на получение каких-либо видов социальной помощи, предусмотренных законодательством.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Кто имеет право на выплату 6500 гривен

В 2025 году программа направлена на граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В список получателей входят:

дети из числа внутренне перемещенных лиц;

несовершеннолетние из малообеспеченных семей;

лица с инвалидностью I группы;

одинокие пенсионеры, у которых размер пенсии вместе с надбавками не превышает 9444 гривны.

На что можно потратить деньги

Полученные 6500 гривен разрешается использовать в течение 180 дней с момента зачисления. Денежные средства можно направить, в частности, на приобретение одежды, обуви, лекарств или витаминов.

Таким образом, единовременная помощь является дополнительной поддержкой и не лишает граждан права на жилищную субсидию или другие социальные выплаты.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!