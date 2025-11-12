Помощь при рождении ребенку: какая категория матерей не получит 50 тысяч

В Украине с 2026 года государственная помощь при рождении ребенка вырастет до 50 тысяч гривен, однако получить его смогут не все родители. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью", выплата не будет начисляться в случаях, если ребенок родился мертвым, если родитель лишен родительских прав, или если ребенка изъяли из семьи, но без официального лишения прав.

Кроме того, помощь не будет предоставляться, если ребенок находится на полном государственном содержании или если опекун лишен права заботиться о нем. Об этом сообщает Новости.LIVE.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Первая заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец уточнила, что 50 тысяч гривен получат только матери, которые родят после 1 января 2026 года. Родители детей, которым на эту дату еще не исполнится года, смогут претендовать на дополнительную помощь в размере 7 тысяч гривен — до достижения малышом годовалого возраста.

Также правительство планирует с 2027 г. внедрить программу поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Она будет предусматривать предоставление ассистентов для помощи семьям, создание возможностей для кратковременного отдыха родителей и развитие заведений дневного пребывания детей, где они смогут социализироваться, пока родители работают.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!