Пришла повестка: как отсрочить поход в ТЦК

Военнообязанные граждане, получившие повестку, обязаны явиться в ТЦК в указанную в ней дату и время. Если человек проигнорирует вызов, это может повлечь за собой ответственность.

В то же время, существует законный способ перенести дату явки без штрафных последствий. Об этом в Facebook рассказали в Черниговском ОТЦК и СП.

Если по определенным причинам невозможно прийти в определенное время, необходимо в течение трех суток сообщить об этом ТЦК. Гражданин должен как можно скорее — но не позднее чем через три дня от даты и времени, указанного в повестке — сообщить о причине неявки. Это можно сделать лично или любым доступным способом, а затем прибыть в центр не позднее чем через семь календарных дней.

В ТЦК также уточнили, какие основания считаются важными для переноса визита. К ним относятся болезнь, военные действия на территории проживания или другие обстоятельства, которые сделали невозможным прибытие, а также смерть близких родственников — родителей, детей, супругов, братьев, сестер, дедушек, бабушек и родственников мужа или жены. Все эти причины должны быть подтверждены официальными документами, в частности, справками из медицинских или государственных учреждений.

