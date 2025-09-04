Приятная новость для кошельков: в Украине резко подешевел важный продукт
В Украине фиксируют снижение интереса потребителей к сливочному маслу. Это постепенно приводит к падению его стоимости.
Об этом сообщает ИНФАГРО. При этом сокращаются и объемы экспорта, ведь торговля со странами Евросоюза остается под угрозой из-за возобновления квот.
В результате, производителям приходится хранить на складах значительные остатки неиспользованного масла. В то же время, часть квот для украинских поставщиков до сих пор остается незадействованной.
В июле на внутреннем рынке наблюдался стремительный рост цен, и тогда производители не торопились с экспортом, рассчитывая на более выгодные условия. Сейчас цена сливочного масла для украинских потребителей почти равна экспортной.
В то же время, существенного удешевления уже не прогнозируют, ведь нынешний уровень стоимости приблизился к границе рентабельности. Поэтому производители выбирают тактику накопления запасов, ожидая повышения спроса или пересмотра квот на европейском рынке.
Актуальные цены на масло в Украине:
- АТБ – 85,70 грн. за 180 г (со скидкой);
- Сильпо – 89,99 грн;
- Varus – 86,90 грн. за масло 72,6%.
