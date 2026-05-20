Программа Национальный кэшбек: до какого числа будет действовать в Украине

В Украине продолжает действовать государственная программа "Национальный кэшбек", которая предусматривает частичное возврат средств за покупку товаров украинского производства и отдельных услуг. В 2026 году условия программы были обновлены: пересмотрены размеры компенсаций, расширен перечень доступных категорий, а также уточнены правила начисления и сроки выплат.

Кабинет Министров принял решение продлить экспериментальный проект "Национальный кэшбек" на период военного положения. Соответствующее постановление №559 от 29 апреля 2026 года обнародовано на правительственном портале. Согласно документу, программа будет действовать с 1 мая 2026 года на протяжении всего периода военного положения, но не дольше 30 апреля 2028 года. Решение было принято по инициативе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как работает кэшбек и на что можно тратить деньги

Инициатива направлена на поддержку украинских производителей в рамках платформы "Сделано в Украине". Покупателям товаров отечественного производства начисляется денежная компенсация, которая засчитывается на специальный счет.

Использовать средства можно с 1 июля 2026 года. Они могут быть направлены на оплату украинских товаров, в частности, продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и книг украинских издательств (при наличии ISBN).

Также кэшбек можно тратить на благотворительные цели, включая поддержку обороны, восстановление страны и ликвидацию последствий войны. В то же время, запрещено использование средств на подакцизные товары и их снятие наличными.

Финансирование программы осуществляется из государственного бюджета. По данным правительства, ежемесячно ею пользуются до 4,8 млн украинцев, а общий объем выплат уже составил около 8 млрд грн.

Новые правила выплат и сроки начисления

Обновленное постановление также уточняет порядок и график выплат. В частности, установлена зависимость перечислений от бюджетного финансирования.

Кешбек за май и июнь 2026 планируют выплатить в июле 2026-го. Выплаты за декабрь 2026 года и декабрь 2027 года предусмотрены соответственно на февраль 2027 и февраль 2028 года, но только при наличии средств в бюджете.

Если финансирование в следующем бюджетном периоде не будет предусмотрено, начисления кэшбека могут прекратить с 1 января, а выплата за отдельные месяцы — не состояться.

Окончательная дата начислений – 1 марта 2028 года, после чего программа завершает действие. Последние выплаты за февраль 2028 года должны произвести в марте того же года.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Когда нужно потратить кэшбек

В Министерстве экономики уточнили, что средства за покупки, произведенные в апреле 2026 года, начнут поступать в конце мая.

В то же время, установлен четкий дедлайн их использования — до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства автоматически возвращаются в госбюджет.

Выплаты за майские покупки украинцы получат в июле, что фактически запускает новый цикл работы программы. В дальнейшем начисления будут производиться ориентировочно после 20 числа каждого месяца по итогам предыдущего расчетного периода.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!