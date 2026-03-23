рф массированно атаковала Кривой Рог дронами: двое раненых (фото)

Утром 23 марта российские войска дважды нанесли удары по городу Кривой Рог. В результате атак возникли пожары, а в общей сложности ранения получили четыре человека.

О первом обстреле сообщил глава Днепропетровской области ОВА Александр Ганжа. По его словам, пострадали двое мужчин в возрасте 31 и 58 лет. Из-за попадания вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что ночью и утром Кривой Рог подвергся массированной атаке дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, однако избежать попаданий полностью не удалось. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры и зафиксировано быстро потушенное возгорание. Двое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Читайте также: Армия РФ атаковала КАБами Глухов на Сумщине: есть погибшие (фото)

Позже стало известно о повторном обстреле города. По данным Ганжи, вторая атака также повлекла повреждение инфраструктуры и пожар, а еще два человека получили ранения.

Как уточнил Вилкул, пострадали мужчины в возрасте 60 и 36 лет: одного с осколочными травмами доставили в больницу, другому оказали помощь на месте. Кроме того, в Металлургическом районе зафиксированы повреждения жилых многоэтажек.

На утро в Криворожском районе продолжала действовать воздушная тревога, а информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

