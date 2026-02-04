Российская армия атаковала Одессу: есть попадания в школу, детсад и дом, ранены два человека (фото)

В ночь на 4 февраля российские беспилотники-камикадзе совершили атаку на Одессу, повлекшие повреждение жилых домов, учебных заведений и объектов промышленной инфраструктуры. В результате ударов пострадали две женщины, которым медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, во время воздушной тревоги город находился под массированной атакой вражеских дронов. Было зафиксировано прямое попадание в двухэтажное жилое здание, информация о последствиях уточнялась уже во время атаки.

После первых сообщений местные медиа и телеграмм-каналы информировали о новых взрывах в разных районах города. Отбой воздушной тревоги в Одессе был объявлен в 2:19 ночи.

Впоследствии, около 3:05, Сергей Лысак обнародовал уточненные данные по разрушениям. По его словам, в двух районах города повреждена как гражданская, так и промышленная инфраструктура. Наибольшие разрушения получил двухэтажный жилой дом: в нем уничтожена крыша, повреждены межэтажные перекрытия, а взрывная волна выбила окна в соседних зданиях и повредила припаркованные автомобили.

Кроме того, в результате атаки пострадали школа и детский сад. Отдельно зафиксировано попадание в административное здание одного из промышленных предприятий, где после удара вспыхнул пожар.

Спасатели эвакуировали четырех человек из поврежденных объектов. Двум женщинам, которые получили ранения, медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия.

По словам главы Одесской МВА, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела, в частности работы по закрытию выбитых окон и первичному восстановлению зданий. В настоящее время продолжаются детальные обследования поврежденных объектов.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

