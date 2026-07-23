Российская армия атаковала Одессу: повреждены дома и инфраструктура

В ночь на 23 июля российские войска совершили длительную атаку на Одессу. В результате ударов в городе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, атака продолжалась почти всю ночь. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, офисное здание, несколько автомобилей, а также выбиты стекла в частных домах.

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Глава МВА поблагодарил Силы обороны Украины за защиту города и призвал жителей Одессы не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и своевременно направляться к укрытиям.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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