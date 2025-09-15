Российская армия совершила атаку на Запорожье: горели частные дома, исчез свет (фото, видео)

В ночь на 15 сентября русские войска обстреляли Запорожский район. В результате атаки вспыхнули частные дома, а в одной из общин исчез свет.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, взрывы, которые слышали жители города, явились следствием этой атаки. Огонь охватил жилые здания, а из-за повреждений инфраструктуры исчезло электроснабжение.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!