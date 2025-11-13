США больше не имеют потенциала для усиления санкций против России - Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России. По его словам, ограничения уже введены в отношении ключевых нефтяных компаний, а дальнейшие действия Соединенных Штатов будут направлены скорее на обеспечение выполнения действующих санкций, чем на введение новых.

Об этом сообщил журналистам после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде. Отвечая на вопрос о дальнейшем давлении на Москву, он отметил, что "фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям". "Мы уже ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - подчеркнул американский дипломат.

Отдельное внимание госсекретарь уделил вопросу так называемого "теневого флота", который Россия использует для обхода нефтяных ограничений. Он назвал борьбу с ним не новым этапом санкций, а частью контроля над их соблюдением, добавив, что европейские партнеры должны играть более активную роль в этом процессе, поскольку большинство таких судов курсируют вблизи их вод.

Комментируя действия Кремля, Рубио заметил, что о реальных намерениях России можно судить только по ее поведению. По его мнению, Москва четко демонстрирует, что стремится захватить остальные территории Донетчины, и такие требования абсолютно неприемлемы для Украины.

Он также прокомментировал интенсивные ракетные удары по украинской территории, отметив, что их цель – разрушить энергосеть и деморализовать население.

Говоря о поддержке Украины, Рубио подтвердил, что США постоянно контактируют с Киевом о помощи в стабилизации энергетической системы. Он подчеркнул, что украинская энергосеть с каждым годом испытывает все больший износ. По его словам, обсуждается возможность предоставления не только оборудования для ремонта и восстановления системы, но и средств для защиты критической инфраструктуры.

Вместе с тем Рубио признал, что главной проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования сразу после его установки. "Если техника будет уничтожена через неделю после монтажа – это, безусловно, серьезная проблема. И такая ситуация наблюдается уже два-три года", — подытожил он.

