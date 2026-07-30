'Сто процентов', - Федоров ответил, хочет ли вернуться в Миноборону

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что готов снова возглавить Министерство обороны, если соответствующее предложение сделает президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос, согласился ли вернуться в Минобороны, Федоров ответил утвердительно.

"Сто процентов. Хочу сказать не только президенту, но и активному обществу, выразившему свою позицию: просто отойти от этой ситуации не получится. Моя задача – не найти себе работу. Я совершенно спокойно отнесся к тому, что не вошел в состав правительства. Для меня это не проблема. Мне не нужна какая-либо должность", — сказал он. Об этом он рассказал в интервью " Украинской правде ".

Читайте также: Нехватка "Patriot"? Лишите Россию западных компонентов для баллистики

Федоров также подчеркнул, что имеет ясное видение своей дальнейшей деятельности и знает, чем может быть полезно государству. По его словам, если речь идет о возвращении в правительство, то это должна быть должность, позволяющая реализовывать необходимые изменения.

"Меня точно не нужно трудоустраивать. Но если возвращаться в правительство, учитывая ту миссию, которую я вижу для себя, это должна быть функциональная должность. Именно Министерство обороны. Я осознаю все вызовы, стоящие перед ведомством, и готов к ним. Если же этого не произойдет, есть другие способы реализовать свое видение", — отметил Федоров.

Напомним, мы уже писали, что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!