Тарифы на газ с октября: сколько украинцам придется платить за кубометр

В октябре большинство украинцев, являющихся клиентами "Нафтогаза" (а это около 98% всех бытовых потребителей), будут платить за газ по тарифу 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря продолжению действия тарифного плана "Фиксированный".

Как сообщили в компании, нынешняя цена будет оставаться без изменений, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года. Решение принято с учетом действующего моратория на повышение тарифов.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу Нафтогаз, и в дальнейшем будет поставлять газ украинским домохозяйствам по постоянной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусмотрено условиями тарифного плана "Фиксированный", говорится в сообщении.

Что с тарифами на воду

Тем временем эксперты отмечают, что в Украине уже назревает пересмотр тарифов на водоснабжение. По их мнению, в нынешних условиях работы водоканалов повышение стоимости услуги фактически неизбежно.

Как пишет OBOZ.UA, сегодня большинство водоканалов работают в режиме убыточности. По словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, действующие тарифы покрывают лишь 60–70% реальных расходов предприятий.

Такое недофинансирование, отмечает он, влечет ряд проблем, в частности:

отсутствие средств на ремонт и модернизацию оборудования;

рост количества аварийных ситуаций

При этом возможное удорожание может оказаться достаточно существенным: с нынешних около 30 грн за кубометр (с учетом водоснабжения и водоотведения) цена может подняться до 150 грн, а в некоторых городах даже до 200 грн.

Вместе с тем официального решения об изменении тарифов пока нет. По словам бывшей члена НКРЭКП Ольги Бабий, индикатором начала этого процесса станет деятельность самой комиссии: "Если они запускают процедуру принятия новых тарифов, все документы появляются на сайте. И вот когда это произойдет – тогда можно говорить, что процесс действительно начался", – объяснила эксперт.

