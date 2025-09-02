'Трамп 'очень внимательно' рассмотрит возможность введения новых санкций против России' - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация Дональда Трампа на этой неделе тщательно рассмотрит возможность введения новых санкций против России. Все варианты действий остаются открытыми, ведь, несмотря на недавние мирные переговоры, российский лидер Владимир Путин продолжил массированные атаки на Украину.

Читайте также: "Вопрос территорий оставим между мной и путином": в Белом доме прошла встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС. Все заявления

Об этом заявил Бессент в интервью Fox News. По его словам, после исторической встречи в Анкоридже и разговора, состоявшегося в присутствии европейских лидеров и президента Владимира Зеленского в Белом доме, Путин действовал в полной противоположности своим обещаниям.

Он не только не уменьшил агрессию, но и, как отметил министр, позорным образом усилил бомбардировки. Именно поэтому, подчеркнул он, Вашингтон внимательно взвесит все возможные шаги уже в ближайшие дни.

Напомним, Трамп сделал новое заявление после встречи в Вашингтоне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!